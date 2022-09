Regina Elisabetta, uno squillo di tromba e due minuti di silenzio chiudono il funerale di Stato – Video (Di lunedì 19 settembre 2022) La benedizione dell’assemblea da parte del reverendo David Hoyle ha chiuso il solenne rito religioso del funerale di Stato della Regina Elisabetta nell’abbazia di Westminster. È seguito uno squillo di trombe, quindi due minuti di silenzio in memoria della sovrana osservati nella chiesa, a Londra e in tutto il Regno e il canto dell’inno nazionale britannico: nella versione riveduta e corretta di God Save the King, in onore del nuovo re Carlo III. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) La benedizione dell’assemblea da parte del reverendo David Hoyle ha chiuso il solenne rito religioso deldidellanell’abbazia di Westminster. È seguito unodi trombe, quindi duediin memoria della sovrana osservati nella chiesa, a Londra e in tutto il Regno e il canto dell’inno nazionale britannico: nella versione riveduta e corretta di God Save the King, in onore del nuovo re Carlo III. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

