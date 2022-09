Porsche pronta a sbarcare in Borsa: varrà fino a 75 miliardi (Di lunedì 19 settembre 2022) La creatura di Ferdinand Porsche fondata nel 1931 a Stoccarda arriverà a valere fino a 75 miliardi di euro con lo sbarco in Borsa previsto per il prossimo 29 settembre. E’ quanto risulta dall’intervallo di prezzo fissato da Volkswagen, che controlla il 100% del prestigioso marchio automobilistico, annunciato nella tarda serata di ieri tra 76,50 L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 settembre 2022) La creatura di Ferdinandfondata nel 1931 a Stoccarda arriverà a valerea 75di euro con lo sbarco inprevisto per il prossimo 29 settembre. E’ quanto risulta dall’intervallo di prezzo fissato da Volkswagen, che controlla il 100% del prestigioso marchio automobilistico, annunciato nella tarda serata di ieri tra 76,50 L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

