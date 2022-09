Oroscopo di Paolo Fox del 20 settembre 2022: momento shock per i Gemelli, un incontro provoca imbarazzo (Di lunedì 19 settembre 2022) Le previsioni per tutti i segni dello zodiaco dell’Oroscopo di Paolo Fox per il giorno 20 settembre, martedì, con informazioni riguardanti l’amore ed il lavoro. Oroscopo Ariete I nati bell’Ariete in questo giorno hanno la Luna in opposizione e questo li rende nervosi, anche con le persone di famiglia. Nell’ambito del lavoro si deve mantenere la calma anche a costo di variare un progetto. Oroscopo Toro Buon cielo per i nati nel segno del Toro, in cui possono prendere il via delle amicizie importanti. Buone notizie in arrivo per i cuori solitari. Nel lavoro ci sono buone possibilità di scelte per chi nei periodi precedenti ha seminato bene. Oroscopo Gemelli La posizione favorevole di Giove aiuta chi deve risolvere problemi in amore. Nel lavoro è ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 settembre 2022) Le previsioni per tutti i segni dello zodiaco dell’diFox per il giorno 20, martedì, con informazioni riguardanti l’amore ed il lavoro.Ariete I nati bell’Ariete in questo giorno hanno la Luna in opposizione e questo li rende nervosi, anche con le persone di famiglia. Nell’ambito del lavoro si deve mantenere la calma anche a costo di variare un progetto.Toro Buon cielo per i nati nel segno del Toro, in cui possono prendere il via delle amicizie importanti. Buone notizie in arrivo per i cuori solitari. Nel lavoro ci sono buone possibilità di scelte per chi nei periodi precedenti ha seminato bene.La posizione favorevole di Giove aiuta chi deve risolvere problemi in amore. Nel lavoro è ...

