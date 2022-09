Moviola Milan Napoli: “rigorino” su Kvaratskhelia, mancano due gialli (Di lunedì 19 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport ha analizzato gli episodi da Moviola in Milan-Napoli, in particolare il fallo da rigore su Kvaratskhelia La Gazzetta dello Sport ha analizzato gli episodi da Moviola in Milan-Napoli, in particolare il fallo da rigore di Dest su Kvaratskhelia a inizio secondo tempo. LA Moviola – «Ci vogliono 2’07” per capire cosa è veramente accaduto fra Dest e Kvara: due minuti e passa in cui il Var deve richiamare all’on field review Mariani. L’arbitro – non ben posizionato – era convinto che il difensore Milanista avesse preso il pallone. Invece è oggettivo il contatto piede destro-piede destro in area rossonera, così a Mariani tocca valutare l’intensità dell’intervento: e l’intensità non è travolgente ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport ha analizzato gli episodi dain, in particolare il fallo da rigore suLa Gazzetta dello Sport ha analizzato gli episodi dain, in particolare il fallo da rigore di Dest sua inizio secondo tempo. LA– «Ci vogliono 2’07” per capire cosa è veramente accaduto fra Dest e Kvara: due minuti e passa in cui il Var deve richiamare all’on field review Mariani. L’arbitro – non ben posizionato – era convinto che il difensoreista avesse preso il pallone. Invece è oggettivo il contatto piede destro-piede destro in area rossonera, così a Mariani tocca valutare l’intensità dell’intervento: e l’intensità non è travolgente ...

sportface2016 : MOVIOLA - #Kjaer frana su #Sabiri, #Fabbri lascia correre ma tanti dubbi: sembra rigore #SampdoriaMilan - CalcioNews24 : Contatto lieve tra #Dest e #Kvaratskhelia, la moviola di #MilanNapoli - infoitsport : Moviola Milan-Napoli, Gazzetta, assurdo: “Rigorino per il Napoli” - zazoomblog : Moviola Milan-Napoli Gazzetta assurdo: “Rigorino per il Napoli” - #Moviola #Milan-Napoli #Gazzetta - topinomio : Moviola Gazzetta Milan-Napoli 1-2: Dest-Kvara è un rigorino! Intensità non travolgente nel contatto -… -