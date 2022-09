Monza, Berlusconi: “Portare la squadra in A mi ha portato più gioia di vincere una Champions” (Di lunedì 19 settembre 2022) Il presidente del Monza Silvio Berlusconi, ai microfoni di Telelombardia, è tornato a parlare dell’emozione vissuta dopo la promozione in Serie A. Queste le sue parole: “Sono da più di 30 anni un brianzolo. La squadra cercava da 110 anni di andare in A, ma non ci riusciva. Così è nata la mia voglia di investire in questa città, per regalare una grande gioia ai cittadini e ai tifosi brianzoli. Riuscirci mi ha emozionato più di vincere una Champions. Acquistare il Monza è stato un atto d’amore verso questa città, la terza della Lombardia e simbolo di diverse discipline sportive”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Il presidente delSilvio, ai microfoni di Telelombardia, è tornato a parlare dell’emozione vissuta dopo la promozione in Serie A. Queste le sue parole: “Sono da più di 30 anni un brianzolo. Lacercava da 110 anni di andare in A, ma non ci riusciva. Così è nata la mia voglia di investire in questa città, per regalare una grandeai cittadini e ai tifosi brianzoli. Riuscirci mi ha emozionato più diuna. Acquistare ilè stato un atto d’amore verso questa città, la terza della Lombardia e simbolo di diverse discipline sportive”. SportFace.

