Miss Universe Italy 2022 è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne!

Si è svolta ieri 18 Settembre la finale di Miss Universe Italy 2022 a Canosa, in Puglia, nella Bat. Tra le 20 finaliste in gara, come avevamo svelato qualche giorno fa, anche un ex volto noto di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Virginia Stablum che, non solo ha raggiunto il traguardo di partecipare alla fase finale del concorso, ma anche di vincerlo! E' stata proprio lei infatti ad aggiudicarsi il titolo di Miss Universe Italy. Sarà la bella Virginia, Miss del Trentino Alto Adige, a rappresentare l'Italia nella finale internazionale di Miss Universe che si svolgerà nel mese di gennaio 2023. Il paese ancora è da definire dall'organizzazione mondiale del concorso. Dopo di lei, al secondo posto si è ...

MissUniverse : Miss Universe 2019 ZOZIBINI TUNZI...forever an icon. ? - IsaeChia : #MissUniverseItaly 2022 è un’ex corteggiatrice di #UominieDonne! La vincitrice rappresenterà l’Italia nella finale… - ilSipontinoNet : ?? Eletta ieri in Puglia la nuova Miss Universe Italy ???? È la 24enne Virginia Stablum #MissUniverse2022 - AnsaTrentinoAA : La nuova 'Miss Universe Italy' è la 24enne Virginia Stablum. 'Sono una ragazza semplice, con una grande passione pe… - MLopice : ecco a cosa serve #MissUniverseItalia .. non aggiungo altro.. -