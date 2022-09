Mancini: «Insigne ha avuto un problema familiare molto grave, altrimenti sarebbe venuto in Nazionale» (Di lunedì 19 settembre 2022) Potrebbe non essere conclusa l’avventura dell’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne con la Nazionale italiana. Il commissario tecnico Roberto Mancini, infatti, rispondendo a una domanda sui calciatori italiani che giocano in Mls, ha chiarito che questo non rappresenta un problema per future convocazioni. «Nessuno è tagliato fuori, tantomeno chi gioca in Mls. Insigne probabilmente sarebbe venuto ma ha avuto un problema famigliare molto grave» Il riferimento del cittì, ovviamente, è alle note e tristi vicende che hanno riguardato Lorenzo nelle ultime settimane. Mancini ha fatto esplicito riferimento ad Insigne e non ha nominato Federico Bernardeschi, ma le sue ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) Potrebbe non essere conclusa l’avventura dell’ex capitano del Napoli Lorenzocon laitaliana. Il commissario tecnico Roberto, infatti, rispondendo a una domanda sui calciatori italiani che giocano in Mls, ha chiarito che questo non rappresenta unper future convocazioni. «Nessuno è tagliato fuori, tantomeno chi gioca in Mls.probabilmentema haunfamigliare» Il riferimento del cittì, ovviamente, è alle note e tristi vicende che hanno riguardato Lorenzo nelle ultime settimane.ha fatto esplicito riferimento ade non ha nominato Federico Bernardeschi, ma le sue ...

