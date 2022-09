Ma perché Salvini se la prende tanto per le accuse di Draghi ai “pupazzi prezzolati”? | VIDEO (Di lunedì 19 settembre 2022) In quella conferenza stampa che rappresenta, per tempi, una delle ultime apparizioni di Mario Draghi nella sala stampa di Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio non ha fatto “nomi e cognomi”. Ma ha parlato, senza fare alcun riferimento a uno o più politici, di come le ingerenze russe sulla politica siano piuttosto palesi. Ha citato “pupazzi prezzolati” e l’amore di qualcuno per Vladimir Putin. Ma senza svelare l’identità. Un tema molto sensibile soprattutto dopo il rapporto degli 007 americani che hanno parlato di fondi inviati dal Cremlino a politici di 20 Paesi Occidentali. Il Copasir, come ricordato dallo stesso capo del governo, ha detto che in questo report (in attesa della versione integrale) non ci sia l’Italia. Ma Matteo Salvini non ha preso benissimo le parole di Draghi. “Sono parole ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) In quella conferenza stampa che rappresenta, per tempi, una delle ultime apparizioni di Marionella sala stampa di Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio non ha fatto “nomi e cognomi”. Ma ha parlato, senza fare alcun riferimento a uno o più politici, di come le ingerenze russe sulla politica siano piuttosto palesi. Ha citato “” e l’amore di qualcuno per Vladimir Putin. Ma senza svelare l’identità. Un tema molto sensibile soprattutto dopo il rapporto degli 007 americani che hanno parlato di fondi inviati dal Cremlino a politici di 20 Paesi Occidentali. Il Copasir, come ricordato dallo stesso capo del governo, ha detto che in questo report (in attesa della versione integrale) non ci sia l’Italia. Ma Matteonon ha preso benissimo le parole di. “Sono parole ...

