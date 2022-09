Lutto a Cisterna | morto l’ex comandante dei vigili urbani Francesco Manco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 settembre 2022)di Latina, dove oggi, 19 settembre, è scomparso, nelle prime ore del giorno, l’indimenticatodei. Nato a San Prisco (CE) il 7 maggio 1947, Franco – come lo chiamavano tutti – ha vissuto adall’età di 8 anni, epoca in cui ci si trasferì con l’intera famiglia. La carriera Nel 1973 era entrato in servizio presso il Comando deididi Latina come Agente e nel 1985, a seguito di concorso, era stato nominato Maresciallo Maggiore. All’interno del Comando ha saputo sempre distinguersi per le sue capacità organizzative e di mediazione, riuscendo a ottenere la stima e il rispetto dei suoi colleghi e dell’intera comunità, ...