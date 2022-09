La cerimonia più imponente del secolo | i funerali della Regina Elisabetta

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 19 settembre 2022) Life&People.it E’ lapiùdel, un evento mondiale che rimarrà nella storia, il giorno dell’ultimo saluto, dell’ addio allaII. Il funerale di Stato si celebra oggi nell’Abbazia di Westmister a Londra davanti a centinaia di capi di Stato e di Governo ed oltre 4 miliardi saranno le persone collegate in tutto il mondo in diretta tv per seguire quello che è definito l’evento del. Qualcosa di così grande mai visto, unaGuarda anche – Perchè la morteci ha lasciati così male? IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Settembre 19, 2022 at 10:50 am.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal ...