INTER, L'AVVIO PESSIMO FA MUOVERE LA CURVA NORD (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo la partita contro l'Udinese, persa malamente per 3-1, i tifosi organizzati dell'INTER, hanno deciso di farsi sentire, tramite un post, scritto sul profilo Instagram della CURVA NORD. Nel comunicato si legge: " Siamo tempestati da richieste di "tifosi social" isterici che inneggiano alla rivoluzione…col di dietro degli altri (generalmente il nostro). La realtà, se approcciata ad un punto di vista d'insieme, è molto più complessa di uno sbrigativo "Inzaghi-out". Punti salienti: LA TOLLERANZA E' FINITA; l'allenatore ha sicuramente fatto degli errori MA…; NESSUN ALIBI PER I GIOCATORI che, da che mondo e mondo, in queste situazioni ci sguazzano anteponendo il proprio ego al gruppo. ED A NOI QUESTO NON VA BENE. Al rientro delle nazionali cambia il registro… Ognuno deve essere messo di fronte alle proprie responsabilità. Si lotta ...

