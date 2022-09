I giocatori sono contro Allegri? La verità che nessuno conosce (Di lunedì 19 settembre 2022) Ancora una volta Massimiliano Allegri è sotto l’occhio del ciclone, con la situazione in casa bianconera che si sta facendo davvero tragica. La Juventus sta attraversando un periodo davvero estremamente complicato, con i bianconeri che dopo la sconfitta di Monza sono andati ancora una volta maggiormente in crisi, con la situazione legata al nome di Massimiliano Allegri che ormai si sta facendo davvero sempre più straziante. LaPressesono tantissimi tifosi della Juventus che sono assolutamente stanchi e distrutti per la situazione attorno alla propria squadra del cuore, con una serie di risultati estremamente negativi che ormai sono sotto gli occhi di tutti. Non soltanto non stanno arrivando i risultati, ma anche il gioco assolutamente latita e non ci sembra essere in alcun modo la ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 19 settembre 2022) Ancora una volta Massimilianoè sotto l’occhio del ciclone, con la situazione in casa bianconera che si sta facendo davvero tragica. La Juventus sta attraversando un periodo davvero estremamente complicato, con i bianconeri che dopo la sconfitta di Monzaandati ancora una volta maggiormente in crisi, con la situazione legata al nome di Massimilianoche ormai si sta facendo davvero sempre più straziante. LaPressetantissimi tifosi della Juventus cheassolutamente stanchi e distrutti per la situazione attorno alla propria squadra del cuore, con una serie di risultati estremamente negativi che ormaisotto gli occhi di tutti. Non soltanto non stanno arrivando i risultati, ma anche il gioco assolutamente latita e non ci sembra essere in alcun modo la ...

