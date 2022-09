GF Vip | Ultim’ora shock | “Procedura abolita!” | concorrenti subito a rischio eliminazione

Leggi su direttanews

(Di lunedì 19 settembre 2022) Il GF Vip ha cambiato le carte a tavola poche ore prima dell’inizio: Alfonso Signorini ha abolito una regola Alfonso-Signorini (Mediaset Inifnity)Il Grande Fratello Vip farà il grande debutto in prima serata ma prima ancora di iniziare Alfonso Signorini ha ufficializzato un’importante notizia che riguarda la questione votazioni. Come sappiamo, infatti, il conduttore aveva specificato che per regole anti-Covid, iprima di entrare nella Casa avrebbero obbligatoriamente dovuto fare la quarantena. Al tempo stesso gli autori avrebbero dato a tutti il diritto di andare a votare, motivo per cui il 25 si sarebbe stoppato il reality permettendo a tutti idi raggiungere le proprie residenze per votare. Questo avrebbe implicato che al ritorno sarebbero dovute passare altre due settimane necessarie alla quarantena. Insomma, una soluzione ...