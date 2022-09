GF Vip 7, Belen Rodriguez e l’avvertimento ad Antonino Spinalbese: “Hey tu!” (Di lunedì 19 settembre 2022) In occasione della prima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda stasera 19 settembre 2022 in prima serata su Canale 5, tra gli altri vipponi entrerà nella Casa anche l’ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, papà della piccola Luna Marì. E a quanto pare Belen non è tranquilla. Dopo i rumors secondo cui avrebbe anche litigato con l’ex proprio per il GF Vip, infatti, la Rodriguez gli ha lanciato un avvertimento molto preciso su Instagram. GF Vip, chi è stato il concorrente più pagato di tutte le edizioni Ogni anno al Grande Fratello Vip c'è un concorrente pagato più degli altri, ma chi è stato il più pagato in assoluto? GF Vip 7, l’ingresso nella Casa di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 settembre 2022) In occasione della prima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda stasera 19 settembre 2022 in prima serata su Canale 5, tra gli altri vipponi entrerà nella Casa anche l’ex compagno di, papà della piccola Luna Marì. E a quanto parenon è tranquilla. Dopo i rumors secondo cui avrebbe anche litigato con l’ex proprio per il GF Vip, infatti, lagli ha lanciato un avvertimento molto preciso su Instagram. GF Vip, chi è stato il concorrente più pagato di tutte le edizioni Ogni anno al Grande Fratello Vip c'è un concorrente pagato più degli altri, ma chi è stato il più pagato in assoluto? GF Vip 7, l’ingresso nella Casa di ...

CorrNazionale : Dall’ex di Belen alla sorella di Elettra Lamborghini, ecco il cast del #GrandeFratelloVip 7: il reality torna su Ca… - blogtivvu : Antonino Spinalbese al GF Vip 7: ex di Belen Rodriguez, il diktat sulla figlia Luna Marì - PDUmorista : Quest'anno al Grande Fratello Vip per la quota 'Anche io ho chiavato Belen Rodriguez' ci sarà Antonino Spinalbese.… - infoitcultura : Dalla moglie del deputato Pd all’ex di Belen: ecco i vipponi del “GF Vip 7” - redazionerumors : [Trending now] Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Victoria de Angelis sono solo alcuni nomi dei vip che hanno deciso di… -