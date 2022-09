Funerali Regina, Mattarella a Londra in abito nero con la figlia Laura (Di lunedì 19 settembre 2022) abito nero per Sergio Mattarella, tailleur nero per la figlia Laura. Il presidente della Repubblica ha lasciato l’hotel nel quale ha soggiornato ieri a Londra per raggiungere il check point allestito per i capi di Stato e i re e dirigersi da qui, rigorosamente in pulmino, all’Abbazia di Westminster dove si terranno i Funerali della Regina Elisabetta II. Alcuni dei 2mila ospiti sono già cominciati ad arrivare all’Abbazia, più di due ore prima dall’inizio. Con Mattarella c’è la figlia Laura, che lo ha accompagnato anche ieri al ricevimento offerto da Carlo III a Buckingham Palace alla vigilia delle esequie. Completo nero e camicia bianca per il presidente, tailleur ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022)per Sergio, tailleurper la. Il presidente della Repubblica ha lasciato l’hotel nel quale ha soggiornato ieri aper raggiungere il check point allestito per i capi di Stato e i re e dirigersi da qui, rigorosamente in pulmino, all’Abbazia di Westminster dove si terranno idellaElisabetta II. Alcuni dei 2mila ospiti sono già cominciati ad arrivare all’Abbazia, più di due ore prima dall’inizio. Conc’è la, che lo ha accompagnato anche ieri al ricevimento offerto da Carlo III a Buckingham Palace alla vigilia delle esequie. Completoe camicia bianca per il presidente, tailleur ...

GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - PaoloX68 : RT @BlobRai3: 'QUENNTESSENZA' E' arrivato il giorno dei solenni funerali di Stato per la Regina Elisabetta in una Londra blindata. Chiusa l… - Geopoliticainfo : ????L'inizio dei funerali della Regina #Elisabetta è previsto alle 11 locali (le 12 in Italia). Le porte di Westminst… -