Elezioni | Letta a Napoli | protesta degli studenti

(Di lunedì 19 settembre 2022) caption id="attachment 326185" align="alignleft" width="150" Enrico/captionCirca 50 attivisti del Collettivo universitario organizzato hanno inscenato un corteo diall'esterno della stazione Marittima di, dove è atteso il segretario del PD Enrico. A presidiare la zona le forze dell'ordine. Il gruppo checontro l'alternanza scuola-lavoro, ha ricordato indicandoli per nome anche la morte di tredeceduti: Lorenzo, Giuseppe e Giuliano.

LaVeritaWeb : Anche il Jacques Delors Institute, di cui è presidente Letta, traccia un quadro inquietante sulla demografia europe… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | 'Pontida oggi è diventata provincia dell'Ungheria', ha detto Enrico Letta sottolineando: 'Non vogl… - LaVeritaWeb : L’esperta di istruzione Anna Monia Alfieri: «Letta dica la verità, al Sud non esistono cattedre vacanti a “km zero”… - draking989 : Letta essere tipo 'Cerchiamo di ingraziarci gli stati fichi (Francia, Germania,che sotto sotto ci disprezzano) e bu… - MauroPetricca : RT @LaVeritaWeb: Anche il Jacques Delors Institute, di cui è presidente Letta, traccia un quadro inquietante sulla demografia europea. Ma l… -

- "Enricolo definisco disorientato: tutti i suoi progetti di alleanze sono svaniti, ...perché sta per perdere il potere che ha gestito per oltre 10 anni senza aver mai vinto le". ...Partiti, governo e politica verso le: le ultime notizie Salvini da Pontida -a Monza con i sindaci Meloni, attacco sovranista alla Ue: "Viene prima l'interesse nazionale" Intervista a ...L’uomo più vicino a Letta: «La Lega, ha un accordo con il partito di Putin. Che Berlusconi sia stato un sodale di Putin è noto. E chi non è alleato con Putin è alleato con Orbán. Dovremmo essere preoc ...Un corteo del Collettivo universitario e dell’ex Opg, ingrossato anche dai disoccupati, arriva alla Stazione Marittima scandendo slogan contro l’alternanza scuola-lavoro ...