Elezioni 2022 | Fratelli d’Italia | “Calogero Pisano sospeso con effetto immediato”

(Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “conda”. Lo comunica il partito in una nota. “È sollevato da ogni incarico di partito, a partire da quello di coordinatore provinciale di Agrigento e di componente della Direzione nazionale. Da questo momento in poinon rappresenta più FdI ad ogni livello e a lui viene inibito anche l’utilizzo del simbolo. È deferito al collegio di garanzia del partito per ogni ulteriore decisione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da un portavoce prezzolato d’interessi di potenze straniere” - petergomezblog : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da chi gli italiani hanno imparato a conoscere come un porta… - PabloIglesias : Iglesias: “Attenzione c’è il rischio di una versione italiana e spagnola dell'Ungheria e della Polonia”… - lorellaridenti : RT @La7tv: #tagada Pier Luigi Bersani racconta la sua campagna elettorale da non candidato. E sul programma della #destra: 'Un maiale tutto… - MediasetTgcom24 : Elezioni, card. Parolin: 'I toni si smorzino, a primo posto bene del Paese' #pietroparolin #parolin #santopadre… -

RaiNews

... registrato a Livorno lunedì 19 settembrealle 17:23. Dibattito organizzato da Camera Penale ... Sono stati discussi i seguenti argomenti:, Giustizia, Politica.politiche: Italia al voto il 25 settembre. Cosa c'è da sapere Scheda elettorale: come si vota per Camera e Senato Hanno tutti ragione - Giorgia e Matteo, molto di personale - Iscriviti ... Elezioni 2022, è la settimana dello sprint finale Una campagna elettorale stracciona, una politica che vola basso e si nutre di bugie per non dare le risposte che gli italiani vorrebbero. Una continua manipolazione che va oltre le domande che tutti l ...La stangata è arrivata col Covid e la didattica a distanza. Ma la scuola da tempo era (ed è) bistrattata, quasi non si ...