Così l’Ungheria di Orbán è diventata una democratura (Di lunedì 19 settembre 2022) A una settimana dal voto vale la pena leggere attentamente la risoluzione del Parlamento europeo sull’Ungheria che probabilmente causerà il parziale blocco dei finanziamenti europei al paese guidato da Viktor Orbán. È utile leggerlo in quanto si capisce come una democrazia possa cambiare, con piccoli e mirati accorgimenti istituzionali, tramutandosi in una copia approssimativa chiamata democratura. Non servono carri armati e generali golpisti, basta una solida maggioranza parlamentare e un radicata insofferenza verso ogni controllo di checks and balance. In 32 pagine il Parlamento europeo contesta al governo ungherese la violazione dell’articolo 2 del Trattato dell’Unione Europea (TUE) che costituisce la carta fondamentale dei principi dell’Unione e l’avvio di una procedura d’infrazione ai sensi dell’articolo 7 che può portare alla ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 settembre 2022) A una settimana dal voto vale la pena leggere attentamente la risoluzione del Parlamento europeo sulche probabilmente causerà il parziale blocco dei finanziamenti europei al paese guidato da Viktor. È utile leggerlo in quanto si capisce come una democrazia possa cambiare, con piccoli e mirati accorgimenti istituzionali, tramutandosi in una copia approssimativa chiamata. Non servono carri armati e generali golpisti, basta una solida maggioranza parlamentare e un radicata insofferenza verso ogni controllo di checks and balance. In 32 pagine il Parlamento europeo contesta al governo ungherese la violazione dell’articolo 2 del Trattato dell’Unione Europea (TUE) che costituisce la carta fondamentale dei principi dell’Unione e l’avvio di una procedura d’infrazione ai sensi dell’articolo 7 che può portare alla ...

