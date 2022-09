Classifica senza errori arbitrali Serie A 2022/23: Mariani non vede il secondo rigore per il Napoli (Di lunedì 19 settembre 2022) Classifica senza errori arbitrali Serie A 2022/23 settima giornata, al Napoli manca un secondo rigore: fallo di Tonali su Raspadori in area. CALCIO Napoli. Può considerarsi positiva la tornata arbitrale, con ben 8 gare su 10 ben dirette. Manca un rigore alla Roma e la vittoria del Napoli a Milano spegne tutti gli strascichi polemici che certamente sarebbero derivati dall’arbitraggio andato in onda al Meazza. Roma – Atalanta 0 – 1, Chiffi (Di Paolo). Non si riesce a comprendere per quale motivo le trattenute di maglia sono punite a centrocampo (lo stesso Chiffi lo ha fatto durante la gara) e non sono prese in considerazione quando avvengono in area di rigore. Le ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 settembre 2022)/23 settima giornata, almanca un: fallo di Tonali su Raspadori in area. CALCIO. Può considerarsi positiva la tornata arbitrale, con ben 8 gare su 10 ben dirette. Manca unalla Roma e la vittoria dela Milano spegne tutti gli strascichi polemici che certamente sarebbero derivati dall’arbitraggio andato in onda al Meazza. Roma – Atalanta 0 – 1, Chiffi (Di Paolo). Non si riesce a comprendere per quale motivo le trattenute di maglia sono punite a centrocampo (lo stesso Chiffi lo ha fatto durante la gara) e non sono prese in considerazione quando avvengono in area di. Le ...

