Bonus Imu, domande al via dal 28 settembre: a chi spetta (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono pronte regole e le modalità di presentazione della domanda per il Bonus Imu riconosciuto alle imprese del settore del turismo. Con un nuovo provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha definito la scadenza e il contenuto dell’autodichiarazione da presentare per certificare il possesso dei requisiti richiesti per usufruire del credito d’imposta. Bonus Imu per le imprese, cos’è Si tratta di un credito d’imposta pari al 50 per cento della seconda rata Imu corrisposta nel 2021. spetta: alle imprese turistico ricettive, compresi gli agriturismi; alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta; alle imprese del comparto fieristico, congressuale; ai complessi termali; ai parchi tematici. Bonus Imu per le imprese, i requisiti Con il provvedimento del 16 settembre 2022 l’Agenzia delle ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono pronte regole e le modalità di presentazione della domanda per ilImu riconosciuto alle imprese del settore del turismo. Con un nuovo provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha definito la scadenza e il contenuto dell’autodichiarazione da presentare per certificare il possesso dei requisiti richiesti per usufruire del credito d’imposta.Imu per le imprese, cos’è Si tratta di un credito d’imposta pari al 50 per cento della seconda rata Imu corrisposta nel 2021.: alle imprese turistico ricettive, compresi gli agriturismi; alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta; alle imprese del comparto fieristico, congressuale; ai complessi termali; ai parchi tematici.Imu per le imprese, i requisiti Con il provvedimento del 162022 l’Agenzia delle ...

