Berlusconi “Non andare a votare è autolesionista” (Di lunedì 19 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Ben 23 milioni di italiani non andranno a votare e non capiscono l'importanza della scelta storica da compiere da tutti noi il 25 settembre. E' davvero incredibile che il 50% degli italiani non voti. C'è da domandarsi: ma siamo ancora in una Democrazia? Allora, mi rivolgo a voi che non intendete andare a votare o a voi che ancora non sapete per chi votare”. Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella sua quotidiana pillola affidata ai social. “Non andare a votare è un comportamento autolesionista, perchè noi di Forza Italia, se il 25 settembre avremo il vostro sostegno, potremmo davvero mettere fine a tutte queste ingiustizie – aggiunge -. Quindi, il 25 settembre, non lasciate che altri votino per voi. Dovete ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Ben 23 milioni di italiani non andranno ae non capiscono l'importanza della scelta storica da compiere da tutti noi il 25 settembre. E' davvero incredibile che il 50% degli italiani non voti. C'è da domandarsi: ma siamo ancora in una Democrazia? Allora, mi rivolgo a voi che non intendeteo a voi che ancora non sapete per chi”. Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio, nella sua quotidiana pillola affidata ai social. “Nonè un comportamento, perchè noi di Forza Italia, se il 25 settembre avremo il vostro sostegno, potremmo davvero mettere fine a tutte queste ingiustizie – aggiunge -. Quindi, il 25 settembre, non lasciate che altri votino per voi. Dovete ...

