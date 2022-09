Barbano | Spalletti ha peccato di presunzione con l’ingresso di Zerbin

(Di lunedì 19 settembre 2022) Spalleti hadi, scrive Alessandrocondirettore del Corriere dello Sport. Il suo ingresso (per Politano) stava per rovinare tutto. Ecco cosa scrive: Il risultato è bugiardo, se riferito alle occasioni da gol, che sono di più per i rossoneri. Ma è sacrosanto in rapporto al dominio tattico della gara.però hadi, immaginando di sostituire Politano, prezioso anche in copertura su Theo, con, affidandogli un compito troppo grande per un quasi esordiente. E ha rischiato di pagare caro l’azzardo: le due occasioni che hanno messo il Napoli in ginocchio nel finale, quella del gol di Giroud e quella della traversa di Kalulu, nascono dalla mancanza di filtro e dalle ingenuità del giovane esterno azzurro. L'articolo ...

“ Non si sta in testa in Champions e in campionato per caso, dopo aver steso Liverpool e Rangers e aver segnato in serie A più gol di tutti, tredici, e averne subiti solo quattro. Questa è salute, cio ...Sul CorSport. Non si è primi in campionato e Champions per caso. Quando Kvara sarà a piena maturazione non ce ne sarà per nessuno ...