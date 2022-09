Auto urta un muretto e si ribalta: ferita la conducente (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn) – Incidente stradale questa notte a Sant’Agata de Goti, nella frazione Cantinella. Una Panda alimentata a metano e condotta da una donna 48enne per cause in corso d’accertamento si è ribaltata dopo aver urtato un muretto. La conducente è rimasta incastrata nell’abitacolo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme che hanno provveduto a liberare la donna e affidarla alle cure del 118 che l’hanno poi trasportata all’Ospedale. Ad effettuare i rilievi del sinistro, sono intervenuti i Carabinieri. (foto repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn) – Incidente stradale questa notte a Sant’Agata de Goti, nella frazione Cantinella. Una Panda alimentata a metano e condotta da una donna 48enne per cause in corso d’accertamento si èta dopo averto un. Laè rimasta incastrata nell’abitacolo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme che hanno provveduto a liberare la donna e affidarla alle cure del 118 che l’hanno poi trasportata all’Ospedale. Ad effettuare i rilievi del sinistro, sono intervenuti i Carabinieri. (foto repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Auto urta un muretto e si ribalta: ferita la conducente ** - domenicosabell1 : Auto urta bici sulla Sp 236: arriva l’elisoccorso Ma il ciclista cinquantenne muore in ospedale… - viverefano : La moto sbanda e urta un'auto: incidente in via Papiria - QuinewsCuoio : Ubriaco urta tre auto, ferito un pedone - panzaantonio61 : RT @messveneto: Controlli dopo la festa: ventuno patenti ritirate, decurtati 230 punti: Un neopatentato, positivo all’alcoltest, urta tre a… -

Auto urta bici sulla Sp 236: arriva l’elisoccorso Ma il ciclista cinquantenne muore in ospedale IL GIORNO Incidente sui viali: l'auto si ribalta, donna bloccata tra le lamiere Incidente sui viali: auto finisce contro il palo del photored sulla circonvallazione. Una donna ricoverata in ospedale. E' accaduto questa mattina, poco dopo le 11, su viale Rossini a ... Doppio incidente stradale, ciclista e scooterista contro un'auto: anziano soccorso dall'eliambulanza Il primo è accaduto in zona Campus poco dopo le 10. All'incrocio tra via Goito e via Solferino un'auto ha urtato e travolto un anziano in sella alla propria bicicletta. L'uomo è caduto pesantemente a ... Incidente sui viali: auto finisce contro il palo del photored sulla circonvallazione. Una donna ricoverata in ospedale. E' accaduto questa mattina, poco dopo le 11, su viale Rossini a ...Il primo è accaduto in zona Campus poco dopo le 10. All'incrocio tra via Goito e via Solferino un'auto ha urtato e travolto un anziano in sella alla propria bicicletta. L'uomo è caduto pesantemente a ...