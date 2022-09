Sport in tv oggi (domenica 18 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di domenica 18 settembre 2022) oggi, domenica 18 settembre 2022, saranno di scena diversi Sport: il tennis con la Coppa Davis ed i tornei WTA di Portorose e Chennai, il ciclismo con i Mondiali, il calcio con la Serie A, il Motomondiale con il GP Aragon di MotoGP, Moto2 e Moto3 e molti altri ancora. programma Sport IN TV oggi (domenica 18 settembre) 01.47 Ciclismo, Mondiali: cronometro femminile élite – EuroSport 1, EuroSport Player, RaiSport+HD, RaiPlay 04.30 circa Boxe, Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin (ottavo match dalle 02.00) – DAZN 05.42 Ciclismo, Mondiali: cronometro maschile élite – EuroSport 1, EuroSport Player, Rai 2, RaiPlay 09.00-09.10 Moto3, GP Aragon: warm up – Sky ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022)182022, saranno di scena diversi: il tennis con la Coppa Davis ed i tornei WTA di Portorose e Chennai, il ciclismo con i Mondiali, il calcio con la Serie A, il Motomondiale con il GP Aragon di MotoGP, Moto2 e Moto3 e molti altri ancora.IN TV18) 01.47 Ciclismo, Mondiali: cronometro femminile élite – Euro1, EuroPlayer, Rai+HD, RaiPlay 04.30 circa Boxe, Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin (ottavo match dalle 02.00) – DAZN 05.42 Ciclismo, Mondiali: cronometro maschile élite – Euro1, EuroPlayer, Rai 2, RaiPlay 09.00-09.10 Moto3, GP Aragon: warm up – Sky ...

