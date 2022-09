“Sono attonita”: Barbara D’Urso, la disperazione dopo la tragedia (Di domenica 18 settembre 2022) Barbara D’Urso ha espresso il suo pensiero circa un episodio che ha sconvolto l’Italia intera: ecco cosa è accaduto Una delle conduttrici che ha lasciato senza parole il pubblico per via della sua straordinaria competenza all’interno di alcune trasmissioni quali conduce è proprio lei, Barbara D’Urso. Ella è una delle conduttrici tra le più apprezzate ma anche odiate dal pubblico per via degli argomenti considerati trash dagli esperti di comunicazione e media. Oggi, però, l donna nei suoi show, come deciso da Pier Silvio Berlusconi, parla solo di attualità e cronaca. Ultimamente ha espresso la sua opinione su un episodio che ha sconvolto l’Italia. curiosità sulla donna (foto web)Barbaraella, originaria di Napoli, a soli diciotto anni contro il volere di suo padre decide di trasferirsi ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 18 settembre 2022)ha espresso il suo pensiero circa un episodio che ha sconvolto l’Italia intera: ecco cosa è accaduto Una delle conduttrici che ha lasciato senza parole il pubblico per via della sua straordinaria competenza all’interno di alcune trasmissioni quali conduce è proprio lei,. Ella è una delle conduttrici tra le più apprezzate ma anche odiate dal pubblico per via degli argomenti considerati trash dagli esperti di comunicazione e media. Oggi, però, l donna nei suoi show, come deciso da Pier Silvio Berlusconi, parla solo di attualità e cronaca. Ultimamente ha espresso la sua opinione su un episodio che ha sconvolto l’Italia. curiosità sulla donna (foto web)ella, originaria di Napoli, a soli diciotto anni contro il volere di suo padre decide di trasferirsi ...

carmelitadurso : Sono attonita davanti a queste immagini… Una tragedia enorme… Un abbraccio a tutti gli amici di Senigallia e delle… - Antwitt701 : @la_kuzzo Non è assolutamente normale, come genitore di un ragazzo di 16 anni sono avvilita e attonita per il silen… - nico_lai93 : RT @carmelitadurso: Sono attonita davanti a queste immagini… Una tragedia enorme… Un abbraccio a tutti gli amici di Senigallia e delle Marc… - LBiglione : @MaxPar55 @Enrico_G_60 Il problema é che non si sono svegliati attoniti e storditi. Alcuni ne erano consapevoli,men… - StradeAperte : RT @carmelitadurso: Sono attonita davanti a queste immagini… Una tragedia enorme… Un abbraccio a tutti gli amici di Senigallia e delle Marc… -