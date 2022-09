Salernitana, l’Arechi resta ancora un tabù (Di domenica 18 settembre 2022) di Fabio?Setta SALERNO – Si ferma a cinque la striscia di risultati utili della Salernitana di Nicola che, contro il Lecce, rimedia la seconda sconfitta stagionale, peraltro entrambe all’Arechi. Se in trasferta, dove è ancora imbattuta, la squadra ha un rendimento importante, in casa i numeri dicono ben altro. In quattro gare sono arrivati solo quattro punti con tre potenziali scontri diretti disputati, ma soprattutto la Salernitana ha vinto nel 2022 in casa ha vinto soltanto tre volte, contro Fiorentina e Venezia lo scorso anno e contro la Sampdoria quest’anno. Sei pareggi e cinque sconfitte completano il bilancio interno dei granata in questo anno solare. Regina dei pareggi, la Salernitana, invece, ha vinto soltanto una delle ultime dieci partite disputate in massima serie. La ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 18 settembre 2022) di Fabio?Setta SALERNO – Si ferma a cinque la striscia di risultati utili delladi Nicola che, contro il Lecce, rimedia la seconda sconfitta stagionale, peraltro entrambe al. Se in trasferta, dove èimbattuta, la squadra ha un rendimento importante, in casa i numeri dicono ben altro. In quattro gare sono arrivati solo quattro punti con tre potenziali scontri diretti disputati, ma soprattutto laha vinto nel 2022 in casa ha vinto soltanto tre volte, contro Fiorentina e Venezia lo scorso anno e contro la Sampdoria quest’anno. Sei pareggi e cinque sconfitte completano il bilancio interno dei granata in questo anno solare. Regina dei pareggi, la, invece, ha vinto soltanto una delle ultime dieci partite disputate in massima serie. La ...

