‘Ri-Party-amo’: a Bacoli pulizia delle spiagge (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – A Bacoli oggi appuntamento per la pulizia delle spiagge presso la Casina Vanvitelliana sul lago Fusaro. Le attività di pulizia si sono svolte sulla spiaggia romana e le dune della Foresta di Cuma nel Parco Regionale dei Campi Flegrei tra i comuni di Pozzuoli e Bacoli. Quella di oggi è stata una giornata all’insegna del volontariato impegnato nel rendere l’Italia più bella e pulita: dal nord al sud del Paese nella stessa domenica i volontari si sono dati appuntamento in località diverse per avviare Ri-Party-Amo, il progetto nazionale ambientale nato dalla collaborazione tra WWF Italia, Intesa Sanpaolo e il Jova Beach Party e declinato in tre macroaree di intervento (Pulizie- Rinaturazione- ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Aoggi appuntamento per lapresso la Casina Vanvitelliana sul lago Fusaro. Le attività disi sono svolte sulla spiaggia romana e le dune della Foresta di Cuma nel Parco Regionale dei Campi Flegrei tra i comuni di Pozzuoli e. Quella di oggi è stata una giornata all’insegna del volontariato impegnato nel rendere l’Italia più bella e pulita: dal nord al sud del Paese nella stessa domenica i volontari si sono dati appuntamento in località diverse per avviare Ri--Amo, il progetto nazionale ambientale nato dalla collaborazione tra WWF Italia, Intesa Sanpaolo e il Jova Beache declinato in tre macroaree di intervento (Pulizie- Rinaturazione- ...

trottark : RT @WWFitalia: Domenica #18settembre Ri-Party-Amo dalle spiagge! Si terranno i primi 8 eventi nazionali di pulizia di spiagge, coste e fon… - AntonellaVicen1 : RT @intesasanpaolo: ??Il 18 settembre #RyPartyAmo con @wwf e #JovaBeachParty: una vera e propria mobilitazione nazionale per pulire e recup… - intesasanpaolo : ??Il 18 settembre #RyPartyAmo con @wwf e #JovaBeachParty: una vera e propria mobilitazione nazionale per pulire e r… - AGR_web : WWF, domenica 18 settembre i primi appuntamenti di Ri-party-amo Si parte da Fiumicino. Alla spiaggia “Coccia di Mor… - greenbluegedi : Ri-Party-Amo: al via la pulizia di spiagge e fondali da Molfetta a Rosignano -