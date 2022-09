Real Betis vs Girona – pronostico e possibili formazioni (Di domenica 18 settembre 2022) Il Real Betis cercherà di continuare il suo ottimo inizio di stagione quando domenica 18 settembre accoglierà il Girona all’Estadio Benito Villamarin. La squadra di Manuel Pellegrini è attualmente terza in classifica nella Liga, a tre punti dal Real Madrid, mentre il Girona occupa l’ottavo posto, avendo raccolto sette punti nelle prime cinque partite. Il calcio di inizio di Real Betis vs Girona è previsto alle 18:30 Anteprima della partita Real Betis vs Girona: a che punto sono le due squadre Real Betis Il Real Betis ha vinto quattro volte e perso una delle cinque partite di Liga disputate in questa stagione, raccogliendo 12 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 settembre 2022) Ilcercherà di continuare il suo ottimo inizio di stagione quando domenica 18 settembre accoglierà ilall’Estadio Benito Villamarin. La squadra di Manuel Pellegrini è attualmente terza in classifica nella Liga, a tre punti dalMadrid, mentre iloccupa l’ottavo posto, avendo raccolto sette punti nelle prime cinque partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIlha vinto quattro volte e perso una delle cinque partite di Liga disputate in questa stagione, raccogliendo 12 ...

