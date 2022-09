Non accadeva dal 2015, il dato sulle big di Serie A! (Di domenica 18 settembre 2022) La settima giornata di Serie A è ormai stata consegnata agli archivi e, a sorpresa, l’Inter, la Juventus e il Milan non sono riuscite ad andare oltre la sconfitta. I nerazzurri hanno perso per 3-1 contro l’Udinese, i bianconeri hanno regalato i primi 3 punti della stagione al Monza e il Milan ha steccato a San Siro contro il Napoli perdendo 1-2. Inter Juventus Milan Poco fa, a DAZN, Stefano Borghi ha rivelato un dato molto particolare: era dal 2015, infatti, che Inter, Juventus e Milan non perdevano tutte e tre insieme in una giornata di Serie A. In quell’occasione era la sesta giornata della stagione 2015-2016, quando l’Inter perse 1-4 in casa con la Fiorentina, la Juventus venne sconfitta a Napoli per 2-1 e il Milan perse contro il Genoa per 1-0. Nicola Morisco Leggi su rompipallone (Di domenica 18 settembre 2022) La settima giornata diA è ormai stata consegnata agli archivi e, a sorpresa, l’Inter, la Juventus e il Milan non sono riuscite ad andare oltre la sconfitta. I nerazzurri hanno perso per 3-1 contro l’Udinese, i bianconeri hanno regalato i primi 3 punti della stagione al Monza e il Milan ha steccato a San Siro contro il Napoli perdendo 1-2. Inter Juventus Milan Poco fa, a DAZN, Stefano Borghi ha rivelato unmolto particolare: era dal, infatti, che Inter, Juventus e Milan non perdevano tutte e tre insieme in una giornata diA. In quell’occasione era la sesta giornata della stagione-2016, quando l’Inter perse 1-4 in casa con la Fiorentina, la Juventus venne sconfitta a Napoli per 2-1 e il Milan perse contro il Genoa per 1-0. Nicola Morisco

