Mourinho | «Ma quale furia | sono solo entrato in campo per chiedere a Chiffi spiegazioni»

Il tecnico della Roma José Mourinho, espulso in avvio di ripresa della gara contro l'Atalanta per la sua reazione furiosa, ha parlato ai microfoni di Dazn Partita subito in salita con l'infortunio di Dybala... «L'ho vista come la partita più facile da vincere questa stagione. Monza, Cremonese, qui all'Olimpico non abbiamo dominato per 90 minuti, oggi sempre. Si può parlare di Paulo, si può immaginare che avrebbe fatto un gol ma questa è immaginazione. Parliamo dell'oggettività: grande partita nostra, tante palle gol, tanto dominio e controllo contro una squadra che si è difesa molto bene. E' una qualità, difendere benissimo e avere anche un po' di fortuna nei momenti » Cos'è successo quando è stato espulso? «Niente di particolare con Chiffi o con Hateboer, loro sapevano perfettamente che la palla non si poteva mettere in gioco. Hanno buttato una palla ...

