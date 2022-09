Milan-Napoli sa già di… primato: Krunic per Leao e Raspadori per Osimhen le scelte dei due allenatori (Di domenica 18 settembre 2022) Milan-Napoli è il posticipo della 7/a giornata di Serie A in programma alle 20.45 a San Siro, in palio c’è il primato in classifica. Nelle file rossonere, Pioli ripropone dall’inizio Kjaer in difesa al fianco di Tomori. Le altre novità sono sulla trequarti, dove giocano Saelemaekers, De Ketelaere e Krunic alle spalle di Giroud. Squalificato Leao, in panchina Brahim Diaz. Nel Napoli, Spalletti deve fare a meno dell’infortunato Osimhen e schiera Raspadori al centro dell’attacco con Politano e Kvaratskhelia ai lati.Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Dest, Thiaw, Ballo-Touré, Pobega, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 settembre 2022)è il posticipo della 7/a giornata di Serie A in programma alle 20.45 a San Siro, in palio c’è ilin classifica. Nelle file rossonere, Pioli ripropone dall’inizio Kjaer in difesa al fianco di Tomori. Le altre novità sono sulla trequarti, dove giocano Saelemaekers, De Ketelaere ealle spalle di Giroud. Squalificato, in panchina Brahim Diaz. Nel, Spalletti deve fare a meno dell’infortunatoe schieraal centro dell’attacco con Politano e Kvaratskhelia ai lati.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere,; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Dest, Thiaw, Ballo-Touré, Pobega, ...

cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - AntoVitiello : ??? #Pioli: 'Mi aspetto un partita entusiasmante. È una sfida Scudetto. #Leão? Non conta chi manca col #Napoli, cont… - Gazzetta_it : Costacurta: 'Stasera capiremo se il Milan può vincere lo scudetto' - Corriere : Milan-Napoli, formazioni ufficiali: Saelemaekers per Leao, ci sono Kjaer e Krunic - RaimondoSecci : @Crash0201 Non credo, scenderà. Come l'Atalanta. Credo che le più papabili siano napoli e Milan. A quel punto preferirei il Milan -