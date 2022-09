Luca Cascone | ”Votare il Pd significa votare l’Italia”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 18 settembre 2022) “La quantità di indecisi in questa tornata elettorale è altissima, almeno quella che sto intercettando personalmente in giro per il territorio, ed è a questi cittadini che ci stiamo rivolgendo con serietà e trasparenza, provando a trasmettere fiducia nel progetto del partito democratico e della coalizione di centro-sinistra per il futuro del nostro Paese”. Ascolta le comunità più dei sondaggi il consigliere regionale, candidato alla Camera dei deputati nel Collegio uninominale Eboli – Sud Salerno per la coalizione guidata dal Partito Democratico, che si sta dividendo in questi giorni tra l’attività istituzionale in Regione Campania e il tour elettorale in lungo e largo della provincia a sud del capoluogo per illustrare la bontà del programma del suo partito e le proposte che intende portare all’attenzione del Parlamento qualora eletto. ...