LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: Soares e Buttignon in semifinale nei pesi leggeri! Passano il turno Ruta-Oppo e Mumolo-Rambaldi (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Mondiali di Canottaggio 13.33 La nostra DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Canottaggio 2022 finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti! 13.31 Si chiude quindi questa giornata con diverse note liete per Italia: i passaggi in semifinale di Soares e Buttignon nei pesi leggeri e di Ruta-Oppo e Mumolo-Rambaldi nei doppi. 13.28 Vince la Francia con il tempo di 06:18.41 precedendo Moldavia, Polonia e Austria. 13.26 Moldavia davanti alla Francia ai 1000 metri. 13.24 Ultima batteria che vede in partenza: 1 FRA ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma deidi13.33 La nostradella prima giornata deidifinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti! 13.31 Si chiude quindi questa giornata con diverse note liete per Italia: i passaggi indineileggeri e dinei doppi. 13.28 Vince la Francia con il tempo di 06:18.41 precedendo Moldavia, Polonia e Austria. 13.26 Moldavia davanti alla Francia ai 1000 metri. 13.24 Ultima batteria che vede in partenza: 1 FRA ...

