L’Arsenal fa debuttare un quindicenne, Nwaneri. È il giocatore più giovane della storia della Premier League (Di domenica 18 settembre 2022) Contro il Brentford, L’Arsenal ha fatto debuttare in prima squadra il quindicenne Ethan Nwaneri che così è diventato il giocatore più giovane nella storia della Premier League. Nwaneri, che ha 15 anni e 181 giorni, è entrato in campo al secondo minuto di recupero, primo giocatore under 16 a giocare nella competizione. Il record precedente era detenuto da Harvey Elliott, ora al Liverpool, che nel 2019 giocò per il Fulham a 16 anni e 30 giorni. L’Arsenal ha vinto in scioltezza 3-0 e segnato un traguardo per la storia del campionato inglese. Bellissima la scena finale, con il portiere delL’Arsenal Aaron Ramsdale che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) Contro il Brentford,ha fattoin prima squadra ilEthanche così è diventato ilpiùnella, che ha 15 anni e 181 giorni, è entrato in campo al secondo minuto di recupero, primounder 16 a giocare nella competizione. Il record precedente era detenuto da Harvey Elliott, ora al Liverpool, che nel 2019 giocò per il Fulham a 16 anni e 30 giorni.ha vinto in scioltezza 3-0 e segnato un traguardo per ladel campionato inglese. Bellissima la scena finale, con il portiere delAaron Ramsdale che ...

napolista : L’#Arsenal fa debuttare un quindicenne, #Nwaneri. È il giocatore più giovane della storia della Premier League Ha… - dchinellato : ???? Arsenal with 15yo Ethan Nwaneri on the bench. He could become the youngest ever to appear in a #PremierLeague ga… -