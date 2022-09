La Juve perde col Monza, Pistocchi affonda Allegri (Di domenica 18 settembre 2022) La Juve perde in trasferta con il Monza per 1-0 decisivo il gol di Gytkjaer. Massimiliano Allegri sempre più criticato anche da Maurizio Pistocchi. Il CEO della Juventus Maurizio Arrivabene ha blindato Allegri ma dopo questa sconfitta il posto del tecnico bianconero sembra a rischio. È chiaro che esonerare Allegri significa garantirgli il lauto stipendio, ma anche i giocatori sembra non seguano più il tecnico, vedi la reazione di Di Maria insolitamente nervoso. Al termine di Monza-Juventus è arrivato anche il commento di Maurizio Pistocchi che dice: “Il Monza che batte la Juve dominando nel gioco, e con Rovella – di proprietà della Juventus – migliore ... Leggi su napolipiu (Di domenica 18 settembre 2022) Lain trasferta con ilper 1-0 decisivo il gol di Gytkjaer. Massimilianosempre più criticato anche da Maurizio. Il CEO dellantus Maurizio Arrivabene ha blindatoma dopo questa sconfitta il posto del tecnico bianconero sembra a rischio. È chiaro che esoneraresignifica garantirgli il lauto stipendio, ma anche i giocatori sembra non seguano più il tecnico, vedi la reazione di Di Maria insolitamente nervoso. Al termine dintus è arrivato anche il commento di Maurizioche dice: “Ilche batte ladominando nel gioco, e con Rovella – di proprietà dellantus – migliore ...

