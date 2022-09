Juventus, Di Maria si scusa sui social: “Reazione inappropriata, abbiamo perso per colpa mia” (Di domenica 18 settembre 2022) Attraverso un post sui social, Angel Di Maria si è scusato per l’espulsione rimediata contro il Monza nel match valido per la settima giornata di Serie A 2022/2023. L’argentino si è reso protagonista di un fallo di Reazione ai danni di Izzo che gli è costato un cartellino rosso al 40?. Un’ingenuità notevole che ha complicato i piani della Juventus, sconfitta di misura al Brianteo. Di seguito le parole del Fideo: “Voglio scusarmi con tutti per questa Reazione inappropriata che ho avuto sul campo. Aver lasciato la squadra con uno in meno in un momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita. Aver perso è solo colpa mia. Mi dispiace così tanto. Sono un professionista ma anche un essere umano che ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Attraverso un post sui, Angel Disi èto per l’espulsione rimediata contro il Monza nel match valido per la settima giornata di Serie A 2022/2023. L’argentino si è reso protagonista di un fallo diai danni di Izzo che gli è costato un cartellino rosso al 40?. Un’ingenuità notevole che ha complicato i piani della, sconfitta di misura al Brianteo. Di seguito le parole del Fideo: “Vogliormi con tutti per questache ho avuto sul campo. Aver lasciato la squadra con uno in meno in un momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita. Averè solomia. Mi dispiace così tanto. Sono un professionista ma anche un essere umano che ...

