Il Pd sta diventando il farmaco generico del grillismo Calenda a tutto campo

Leggi su formiche

(Di domenica 18 settembre 2022) “Quelli di Fanpage sono stati tutti denunciati. Contro Richetti stanno montando un caso con una denuncia anonima, a dieci giorni dalle elezioni. Queste cose non succedono neanche più in Messico”. Il leader di Azione Carlo, con il quale Formiche.net ha parlato prima dell’evento elettorale a Ferrara, mette in fila le priorità e colpisce più a sinistra che a destra. Perché il Pd, dice, “si sta trasformando neldel Movimento 5 Stelle”., lei ha detto che Draghi nel suo discoro non avrebbe potuto dire altro. Perché? Perché se avesse detto altro sarebbe successa l’apocalisse. Il suo caso è molto simile a quello di Mattarella: un uomo che pur non volendo rimanere al Quirinale, per senso delle istituzioni, c’è rimasto. Penso che se ci fosse bisogno di lui, anche Draghi rimarrebbe. In che caso ci ...