Highlights e gol Lione-Psg 0-1, Ligue 1 2022/2023 (VIDEO)

Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Lione-Psg 0-1, match valido per l'ottava giornata Ligue 1 2022/2023. Colpo esterno della squadra di Galtier, che s'impone di misura grazie ad una rete di Leo Messi. Successo importante per i parigini, che si portano al primo posto della classifica in solitaria, complice il passo falso del Marsiglia. In alto le immagini salienti della partita. SportFace.

