Gabriella Ferri | te regalo mis ojos

(Di domenica 18 settembre 2022) Maria, è nata e cresciuta nel rione romano di Testaccio. Suo padre è un commerciante ambulante di dolci, ammiratore della canzone dialettale romana. Nella boutique dove lavora conosce Luisa De Santis e ne diviene amica: insieme danno vita a un duo. Con il nome di Luisa e, cercano di riscoprire il repertorio folk romano., dal Testaccio a Morricone I primi spettacoli, basati sul repertorio tradizionale della canzone romana, le portano a cantare fino a Milano. Qui vengono notate da Walter Guertler, che le mette sotto contratto e pubblicano il loro primo 45 giri con la Jolly, una rielaborazione del brano popolare La società dei magnaccioni. Subito dopo approdano in televisione nella trasmissione La fiera dei sogni con Mike Bongiorno, in cui presentano il ...

Domenica 18 settembre 2022, dalle ore 21.00, si terrà un evento musicale con la partecipazione straordinaria diElena Bonelli per ricordare gli 80 anni dalla nascita di, presso il Centro culturale a lei dedicato (ingressi da via delle Cave di Pietralata 76 e via G Galantara 7). Un'occasione per passare una serata in musica a ingresso libero e ... Gabriella Ferri, la voce regina di Roma avrebbe compiuto 80 anni oggi La cantante, una delle voci più importanti della canzone tradizionale romana, era nata nel rione di Testaccio il 18 settembre 1942. Dal duo con ...