Fuggì con figlio in Ucraina prima del verdetto, secondo processo (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ormai è una delle declinazioni con le quali si può definire la tenacia, Gennaro Palumbo, commerciante di 39enne di Volla, comune del Napoletano, riuscito per la seconda volta a mettere davanti alla Giustizia l’ex compagna Ucraina che, nel 2017, gli portò via il figlio e per questo è finita sotto processo per sottrazione di minore. Quell’iter giudiziario si concluse poco dopo la fuga della donna, che ha 33 anni, con una condanna in contumacia a un anno e quattro mesi di reclusione e con la sospensione della potestà genitoriale e ora Gennaro sta aspettando che venga fissata la data per l’appello. Intanto, pero, la donna, su richiesta della Procura di Nola, è stata nuovamente rinviata a giudizio, per lo stesso reato. Il bimbo, che ora ha otto anni, vive nel Paese di origine della madre, in guerra a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ormai è una delle declinazioni con le quali si può definire la tenacia, Gennaro Palumbo, commerciante di 39enne di Volla, comune del Napoletano, riuscito per la seconda volta a mettere davanti alla Giustizia l’ex compagnache, nel 2017, gli portò via ile per questo è finita sottoper sottrazione di minore. Quell’iter giudiziario si concluse poco dopo la fuga della donna, che ha 33 anni, con una condanna in contumacia a un anno e quattro mesi di reclusione e con la sospensione della potestà genitoriale e ora Gennaro sta aspettando che venga fissata la data per l’appello. Intanto, pero, la donna, su richiesta della Procura di Nola, è stata nuovamente rinviata a giudizio, per lo stesso reato. Il bimbo, che ora ha otto anni, vive nel Paese di origine della madre, in guerra a ...

