Felpa, la più chic si ispira agli Anni '70. Da compare ora con un clic (Di domenica 18 settembre 2022) Lo sportswear non smette di dettare tendenza e ritorna protagonista sulle passerelle dell'Autunno-Inverno 2022/23 grazie alla tracksuit che sembra uscita direttamente da una palestra d'antan. Dimenticate le performance ginniche però, perché ora si indossa al pari del più elegante dei pull Leggi su vanityfair (Di domenica 18 settembre 2022) Lo sportswear non smette di dettare tendenza e ritorna protagonista sulle passerelle dell'Autunno-Inverno 2022/23 grazie alla tracksuit che sembra uscita direttamente da una palestra d'antan. Dimenticate le performance ginniche però, perché ora si indossa al pari del più elegante dei pull

