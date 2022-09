Esordio Nwaneri | il più giovane di sempre in Premier

Leggi su 11contro11

(Di domenica 18 settembre 2022) La partita dell’Arsenal, vinta 3-0 contro il Brentford, sembra essere destinata alla storia, almeno recente, dellaLeague. Non per il risultato, neanche per il primo posto in classifica e per una stagione che finalmente sembra poter dare soddisfazioni. La partita verrà ricordata per l’di Ethan. Almeno per il momento infatti, il trequartista dei Gunners, è l’esordiente piùdinella storia dellaLeague. A soli 15 anni e 181 giorni, ha infatti stracciato il record precedente fissato da Bobby Clark. Ilcentrocampista del Liverpool infatti, neanche 20 giorni fa era diventato il piùa 17 anni e 6 mesi. L’dicon l’Arsenal è avvenuto a poco più di ...