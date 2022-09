De Sciglio non sa più dove stare: la Juventus ha deciso (Di domenica 18 settembre 2022) Mattia De Sciglio è stato un terzino che non ha saputo rispettare le attese della vigilia e ciò ha deluso e non poco la dirigenza di Madama. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che nel momento in cui dovesse essere esonerato Massimiliano Allegri a quel punto anche Mattia De Sciglio non avrebbe più spazio all’interno della Juventus, per questo motivo la dirigenza sta già pensando a opzioni futura. LaPresseCi sono dei giocatori che legano in maniera praticamente indissolubile la propria carriera con il nome di alcuni allenatori che diventano fondamentali per la propria storia. Mattia De Sciglio indubbiamente dovrà tantissimo, e anche qualcosa di più, a Massimiliano Allegri, un tecnico che ha sempre cercato di poterlo lanciare nel grande calcio già da quando era solamente un ragazzino della ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 18 settembre 2022) Mattia Deè stato un terzino che non ha saputo rispettare le attese della vigilia e ciò ha deluso e non poco la dirigenza di Madama. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che nel momento in cuisse essere esonerato Massimiliano Allegri a quel punto anche Mattia Denon avrebbe più spazio all’interno della, per questo motivo la dirigenza sta già pensando a opzioni futura. LaPresseCi sono dei giocatori che legano in maniera praticamente indissolubile la propria carriera con il nome di alcuni allenatori che diventano fondamentali per la propria storia. Mattia Deindubbiamente dovrà tantissimo, e anche qualcosa di più, a Massimiliano Allegri, un tecnico che ha sempre cercato di poterlo lanciare nel grande calcio già da quando era solamente un ragazzino della ...

