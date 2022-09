DAZN lancia i Coca-Cola Super Match: via con Milan-Napoli (Di domenica 18 settembre 2022) DAZN e Coca-Cola celebrano il valore della condivisione e tornano insieme, anche per quest’anno, con un nuovo modo di far vivere lo sport più amato dagli italiani: grazie ai Coca-Cola Super Match, tutti gli appassionati di calcio avranno nuovamente l’opportunità di provare un’esperienza di visione live, condivisa e dinamica, per le partite più attese di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 18 settembre 2022)celebrano il valore della condivisione e tornano insieme, anche per quest’anno, con un nuovo modo di far vivere lo sport più amato dagli italiani: grazie ai, tutti gli appassionati di calcio avranno nuovamente l’opportunità di provare un’esperienza di visione live, condivisa e dinamica, per le partite più attese di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

