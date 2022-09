Da Sciarrino a Sinopoli | in due cd l’opera di un grande compositore e un compianto direttore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 settembre 2022) Per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, l’etichetta austriaca Kairos, versata nel campo della musica contemporanea, ha pubblicato un cd dedicato alle Musiche per il “Paradiso” di Dante di Salvatore(0015119KAI). È la prima registrazione di un’opera straordinaria, dovuta a uno dei massimi compositori d’oggi. È stata effettuata dall’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius, solisti Andrea Biagini (flauto), Lorenzo Gentili-Tedeschi (violino) e Garth Knox (viola e viola d’amore). Questa creazione delpalermitano, nato nel 1947, risale al 1993. Ma già nel 1981si era rivolto alla Comedia scrivendo le musiche per la Lectura Dantis tenuta da Carmelo Bene a Bologna, un anno dopo la tremenda strage della stazione. Le Musiche per il Paradiso sono strutturate in tre parti. La ...