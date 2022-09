Cremonese-Lazio 0-4 | Sarri | “La vittoria deve essere l’inizio di un percorso”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 settembre 2022) Il tecnico della, Maurizio, al termine del match della settima giornata di Serie A 2022/2023 vinto 4-0 contro la, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Sono soddisfatto, ma non vorrei che fosse una reazione.di un, di un peridio in cui abbiamo capito perché ci succedono determinate cose. Può capitare di perdere, ma non di non giocare le partite. Dura continuare a giocare con questo ritmo, ma le soste non mi piacciono molto. Immobile è impressionante, è un giocatore fenomenale in area di rigore. Milinkovic-Savic è un talento che non si è ancora espresso ai suoi massimi livelli. Può crescere in concretezza,perdere meno palloni. SportFace.