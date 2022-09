Credo. Scegli. Pronti. Perché questa campagna elettorale bisillabe viaggia su ruota e quale partito ha speso di più? (Di domenica 18 settembre 2022) Forse più che in altre tornate elettorali, le elezioni politiche del 25 settembre hanno visto proliferare sui mezzi di trasporto locale volti e mezzi busti dei leader di partito. Ognuno accompagnato da slogan brevi, brevissimi: sembra che i comunicatori che lavorano nell’ombra delle segreterie si siano messi d’accordo per accattivare gli elettori attraverso parole bisillabe. Tutti fanno leva su parole chiave associate al frontman del singolo schieramento. Ogni fiancata, ogni finestrino è uno spazio utile per le affissioni. Sono stati avvistati persino degli autobus “indecisi” su chi sostenere: a Roma circola un pullman che riporta sul retro la faccia di Enrico Letta e il logo del Pd, sul lato tre foto in serie di Matteo Salvini che promette «pace fiscale», «iva zero» e «stop sbarchi». In campagna ... Leggi su open.online (Di domenica 18 settembre 2022) Forseche in altre tornate elettorali, le elezioni politiche del 25 settembre hanno visto proliferare sui mezzi di trasporto locale volti e mezzi busti dei leader di. Ognuno accompagnato da slogan brevi, brevissimi: sembra che i comunicatori che lavorano nell’ombra delle segreterie si siano messi d’accordo per accattivare gli elettori attraverso parole. Tutti fanno leva su parole chiave associate al frontman del singolo schieramento. Ogni fiancata, ogni finestrino è uno spazio utile per le affissioni. Sono stati avvistati persino degli autobus “indecisi” su chi sostenere: a Roma circola un pullman che riporta sul retro la faccia di Enrico Letta e il logo del Pd, sul lato tre foto in serie di Matteo Salvini che promette «pace fiscale», «iva zero» e «stop sbarchi». In...

JosieSalzmanStl : Uguale.. non credo che una mancata vista crei dei limiti. Dipende come scegli di vivere! - sottonadichrii : Cele credo in te scegli lei #Amici22 - Gio_Brandolini : Meloni, Salvini e Berlusconi sono amici, o presunti tali, di Putin e Orban, Conte è amico di Trump. Tutti personagg… - JPCK72 : RT @AcchiappaMosche: #Scegli , #Pronti , #Credo , #DallaParteGiusta avete rotto il cazzo con questi slogan ! Ma che significato hanno? 'dal… - Enzo13Vivo : RT @AcchiappaMosche: #Scegli , #Pronti , #Credo , #DallaParteGiusta avete rotto il cazzo con questi slogan ! Ma che significato hanno? 'dal… -