Covid: in leggero aumento in Campania il tasso di positività (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In leggero aumento il tasso di positività in Campania. Si passa dal 14,26 di ieri al 14,9 di oggi. I test effettuati sono stati 9.289, i positivi 1.386. Quattro nuove vittime: due nelle ultime 48 ore e due in precedenza ma registrate ieri. Stabile l'occupazione dei posti in terapia intensiva (14), aumenta di 3 l'occupazione delle degenze ordinarie, ora a 231. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

