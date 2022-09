Coppa Davis 2022, chi affronterà l’Italia ai quarti? Tiafoe e Fritz temibili, occhio al doppio degli USA… (Di domenica 18 settembre 2022) Tutto come previsto. A Bologna è bastata la vittoria nel primo singolare di Matteo Berrettini, contro Elias Ymer, a decretare il primato nel Gruppo A di Coppa Davis della fase a gironi delle Finali dell’Italia. Il 6-4 6-4 del romano ha dato la certezza matematica ai nostri portacolori, a prescindere da quello che farà Jannik Sinner contro Mikael Ymer e il doppio formato da Simone Bolelli e Fabio Fognini. E’ nota anche quale sarà la prossima squadra da affrontare nei quarti di finale a Malaga (Spagna) nel mese di novembre. Si tratta degli Stati Uniti, giunti secondi nel Gruppo D vista l’inattesa sconfitta contro l’Olanda (2-1) di ieri. Contrariamente alle previsioni Tommy Paul e Taylor Fritz sono stati battuti da Tallon Griekspoor (n.48 del ranking) per 7-5 7-6 (3) e da ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Tutto come previsto. A Bologna è bastata la vittoria nel primo singolare di Matteo Berrettini, contro Elias Ymer, a decretare il primato nel Gruppo A didella fase a gironi delle Finali del. Il 6-4 6-4 del romano ha dato la certezza matematica ai nostri portacolori, a prescindere da quello che farà Jannik Sinner contro Mikael Ymer e ilformato da Simone Bolelli e Fabio Fognini. E’ nota anche quale sarà la prossima squadra da affrontare neidi finale a Malaga (Spagna) nel mese di novembre. Si trattaStati Uniti, giunti secondi nel Gruppo D vista l’inattesa sconfitta contro l’Olanda (2-1) di ieri. Contrariamente alle previsioni Tommy Paul e Taylorsono stati battuti da Tallon Griekspoor (n.48 del ranking) per 7-5 7-6 (3) e da ...

