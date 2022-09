Ciclismo | pagelle cronometro Mondiali 2022 | Filippo Ganna irriconoscibile | Foss sorprende | Evenepoel in ombra

(Di domenica 18 settembre 2022)Tobias, voto 10: la giornata che vale un’intera carriera. Fino ad ora nessun norvegese era mai salito sul podio iridato, lui invece non era mai riuscito a vincere, se non nei propri confini (tre titoli nazionali). Fa saltare il banco con una prova eccezionale a 51.257 km/h di media, con la seconda parte di gara mostruosa a recuperare un distacco che sembrava incolmabile da Küng. Vestirà la maglia iridata il prossimo anno, un vero e proprio sogno. Stefan Küng, voto 8: ennesima beffa per l’elvetico in una carriera da eterno piazzato (o quasi) che stava per prendere una piega diversa. In testa a tutti gli intermedi, sembrava lanciato verso il titolo invece, proprio negli ultimi metri, è stato scavalcato dal norvegese terminando secondo a 2”. A Monaco, agli Europei, ...

